Selçuk Geçer'den çok konuşulacak dolar ve Mehmet Şimşek iddiası

AK Parti'nin ekonomi politikalarını en sert dille eleştiren ekonomist ve analistlerin başında gelen Selçuk Geçer, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yüzden eyvallah diyor" diyerek, dolar kuru için yeni tahminini açıkladı.

Ekonomist Selçuk Geçer, yüksek enflasyon ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin altında kalan faiz kararları sonrası dolar / TL kuruyla ilgili öngördüğü tablonun detaylarını açıkladı.



"Doların yıl sonuna kadar 30 liranın üzerine çıkmayacağını düşünenler olabilir. Benim o cephede olmadığımı, yazılarımı okuyanlar ya da videolarımı izleyenler gayet iyi biliyor" diyen Geçer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tavrına da değindiği yazısında "Bana göre biz eylül ayı içerisinde doların 30 liranın üzerine çıktığını göreceğiz. Yıl sonuna kadar ise dolar enflasyon karşılığı olan değere ulaşmış olacak. Bu değer bugün 38 - 40 lira aralığı" dedi.

Zam yağmurunun sürmesi durumunda ise Dolar/TL kurunun yükselişini sürdüreceğini öne süren Selçuk Geçer "enflasyon buralarda kalsa bile yıl sonunda 38 liranın altında dolar kuru beklemeyin derim" ifadesini kullandı.

Geçer, "Kabul edelim Türk Lirası, olması gereken değerin çok üzerinde. Bu aşırı değer nedeniyle, İhracatımız azalıyor, ithalatımız artıyor, dış ticaret açığımız ve cari açığımız büyüyor. Rekabetçi olamadığımız için turist bizim yerimize Yunanistan, Portekiz, İspanya hatta Fransa’yı tercih ediyor. Demek ki doların bir an önce olması gereken değere yani enflasyonist fiyatına gelmesi gerekiyor. Şaka maka değil cari açığımız 100 milyar dolara emin adımlarla ilerliyor. Düşünün yılın ilk yarısında çoktan 60 milyar dolarlık cari açığı geride bırakmış durumdayız." dedi.

Cari açık konusunun altını çizen Selçuk Geçer, "Cari açık deyip geçmeyin… Eğer kontrolden çıkarsa önce ödemeler dengesi krizi sonra finansal kriz demek. Kontrolden çıkarsa dolar taklalar atarak yükselir. Zaten o nedenle Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi kontrollü kur yükselişine "Eyvallah" diyor. Ancak bu yükselişi bir an önce gerçekleştirmek zorundayız. Her gecikme baskıyı biraz daha arttırıyor. O nedenle ağustos ve eylül aylarında da yüksek faiz artırımları yapılmayacak. Dolar Ağustos ayı gibi 30 liranın hemen kıyısına gelecek. Eylül ayında ise 30 liranın üzerine çıkarılacak. Enflasyon değerine ise en geç yıl sonu ya da gelecek yılın başında getirilecek. Sonra mı? Sonra babalar gibi faiz artışlarına hazır olun." ifadelerini kullandı.

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