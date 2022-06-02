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Sıcaklar şimdiden bunalttı! Termometreler 43 dereceyi gördü

Sıcaklar şimdiden bunalttı! Termometreler 43 dereceyi gördü

Adana'da hava sıcaklığı 43 dereceye ulaştı. Sıcak hava nedeniyle kent merkezi adeta hayalet şehre döndü.

Meteorolojinin aşırı sıcaklık uyarısının ardından Adana’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en yüksek sıcaklık, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında 37 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 43 dereceyi gösterdi.

Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi’nde ve Atatürk Parkı’nda çok az sayıda insan dışarıda görüldü.

Dışarıya çıkan çok az sayıda vatandaş ise ağaçlarının gölgelerinde güneşten korundu.

Tarlada güneşin altında akşama kadar çalışmak zorunda olan tarım işçileri de sıcaktan adeta bunaldı.
Tarım işçisi Muhammed Taha, “Çok sıcak yanıyoruz. Kola içerek serinliyoruz” dedi.

Tarım işçisi Ahmet El Habib ise ekmek parası için çalışmak zorunda olduğunu söyleyerek, “Akşama kadar güneşin altında çalışıyoruz. Çok sıcak ama mecburuz” diye konuştu.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

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İHA

Etiketler adana sıcak meteoroloji
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