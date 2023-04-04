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Sinan Ateş'in vurulduğu yola Sinan Ateş afişi

Sinan Ateş'in vurulduğu yola Sinan Ateş afişi
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İYİ Parti, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in vurulduğu yolun karşısında bulunan bilboardlara "Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız" afişi astı.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık’ta arkadaşı Selman Bozkurt’la Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

İYİ Parti, Ateş'in vurulduğu yolun karşısında bulunan ve bilboarda "Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız" afişi astı.

Aynı bilboarda daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görselleri bulunuyordu.

Etiketler afiş sinan ateş bilboard iyi parti
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