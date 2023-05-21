Sinan Oğan canlı yayında çok sinirlendi

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube programına konuk olan Sinan Oğan, programda soyadının yanlış yazılmasına "Hakaret edici ifade kullanıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Gazeteci Özlem Gürses'in YoTube'da yaptığı programa yaklaşık bir ay ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan konuk oldu. Program sırasında Oğan'ın soyadı yanlış yazılınca ikili arasında bir gerginlik yaşandı.

Oğan, "Öncelikle soyadımı doğru yazın. Hakaret edici ifade kullanıyorsunuz" diyerek özür dilenmesi gerektiğini söyledi. Gürses ise editör arkadaşın hata yapmış olabileceğini kasti bir şey olmadığını ifade ederek özür diledi.

1 ay önce yayınlanan programın bu kısmı sosyal medyada yeni gündem oldu. Twitter'dan açıklama yapan Gürses, "bir çekimdeyim şimdi ördüm.. Sn @DrSinanOgan’la haftalar önce yaptığımız bir yayını kesip paylaşmaya başlamışlar.. açıkçası benim için çoktan geride kalmış bir konu, Sinan Beyle aramda en ufak bir sorun yok, kendisine yapılan hakaretlere asla katılmıyorum.. kayda geçsin lütfen." dedi.