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  3. 11 Ocak 2019 10:51

Sınıra giden Bakan Akar'dan askeri harekat açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Sınıra giden Bakan Akar'dan askeri harekat açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya giderek, incelemelerde bulundu. Bakan Akar ve kuvvet komutanları, sınır hattındaki askeri birlikleri dolaşarak, incelemeler ve denetlemeler yaptı. 

"ÖNÜMÜZDE FIRAT'IN DOĞUSU VAR"

Milli Savunma Bakanı Akar "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili "Yeri ve zamanı geldiğinde, önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek" mesajı verdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile askeri yetkililerden brifing alan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerinin ardından kentten ayrılacak.

DHA

hulusi akar , genelkurmay başkanı
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