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  1. 16 Nisan 2017 14:55

Skandal görüntü: Muhtar seçmenlerle oy kabinine girdi

Muş'ta bir muhtarın, seçmenlerle birlikte kabine girip oyları kontrol ettiği iddia edildi. Görüntüler sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

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Türkiye anayasa değişikliği referandumu sonuçlarına kilitlenmişken, sandık başlarından skandal görüntüler peş peşe geldi.

Muş'un Çatbaşı köyünde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir muhtarın oy kullanan vatandaşlarla birlikte kabine girip, verilen oyları kontrol ettiği iddia edildi.

AK Partili olduğu öne sürülen köy muhtarı Mehmet Koçlardan’ın oy kullanan seçmenlerle birlikte, kabine girip, verilen oyların ‘evet’ olduğunu kontrol ettiği öne sürülüyor.

Oy kullanan bir vatandaşla birlikte kabinden çıktığı görüntülenen muhtarın kendisine itiraz edenlere ise el kol işaretleriyle karşı çıktığı görülüyor.

4 OY BİRDEN ATTI
Sandıktaki skandal bununla da kalmayarak, oy kullanan kişinin birden fazla oy zarfını sandığa attı da görüntülerde yer alıyor.

''Oh, oh'' diye diye onlarca mühür bastı''Oh, oh'' diye diye onlarca mühür bastı

 

Evet'e basan fotoğrafını Sedat Peker'e gönderdiEvet'e basan fotoğrafını Sedat Peker'e gönderdi

 

Sözcü