''Oh, oh'' diye diye onlarca mühür bastı

Türkiye bugün tarihi bir görev için sandık başında. Ancak her zaman olduğu gibi "hile" ve "skandal" iddialar sosyal medyayı sallıyor.

İnternette doğruluğu şu an için kanıtlanamayacak onlarca iddia dolaşırken, sosyal medyaya düşen buı görüntü görenleri şoke etti.

Şanlıurfa Eyyübiye'de çekildiği öğrenilen görüntülerde bir kişinin elindeki "Tercih" mührüyle onlarca pusulaya mühür bastığı görüldü.

Görüntülerde bir taraftan mühür basan kimliği belirsiz kişi, diğer taraftan da "oh, oh" diyor.

İşte o görüntüler:

Skandal görüntü: Muhtar seçmenlerle oy kabinine girdi