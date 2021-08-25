Soğucak Yaylası'ndaki pankart görenleri hayrete düşürdü
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Soğucak Yaylası'nda pikniğe gelenlerin çevreyi kirletmesi üzerine ilginç bir pankart asıldı.
Sapanca Soğucak Yaylası Koruma Kollama ve Kalkındırma Derneği üyeleri, çevreyi kirleten vatandaşlar için yayla girişine uyarı pankartı astı.
"YAYLAMIZDA HAYVANLAR GİBİ DAVRANINIZ"
Yayla girişine asılan pankartta, ‘Soğucak Yaylamızda hayvanlar gibi davranınız, onlar doğayı daha az kirletiyorlar’ yazısı dikkat çekti.
Dernek üyeleri, astıkları pankart sonrasında ise çevreye atılan çöpleri topladılar.
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