Sokaktaki yaşlı vatandaşı korkutan gencin cezası belli oldu !

Ankara'da sokağa çıkan 80 yaşındaki İhsan Yavaşça'yı polis gibi davranarak videoya çekip, sosyal medyada paylaşan M.T.E. gözaltına alındı. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut İhsan Yavaşça'yı (80) evinde ziyaret ederek, telefonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü.



Dün, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıya çıkan İhsan Yavaşça'ya ait sosyal medyada paylaşılan video tepki çekti. Videoyu çeken kişi İhsan Yavaşça'nın yanına gidip, polis gibi davranarak, "Normalde ceza kesmemiz gerekiyor, bu sefer sizi affedelim" dedi. Yaşlı adam ise "Hastaneye geldim, otobüs almadı beni, polise söyledim" yanıtını verdi. Yaşlı adam ile dalga geçilen video, sosyal medyada büyük tepki çekti.

GENÇ HAKKINDA KARAR VERİLDİ !

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin 15 gün evinden çıkmamasına hükmetti.

Hakimlik ayrıca yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin ikametine en yakın huzurevini de haftada iki gün ziyaret etmesine karar verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da duruma tepki göstererek, Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" ifadelerini kullandı.



GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tepki çeken videoyu çekip paylaşan kişinin M.T.E. olduğunu belirledi. M.T.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da İhsan Yavaşça'yı evinde ziyaret etti. Kaymakam Bulut, İhsan Yavaşça'yı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü.



İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, hakkında işlem başlatıldı Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" denildi.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O VİDEO



SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ



- Yazık gerçekten ne desem bilemiyorum. Adam güzel güzel açıklıyor durmadan lafını kesmesine mi polisim diye kandırılmasına mı otobüs beni almadı derkenki mahcubiyetine mi üzülsem bilemiyorum. Bu da bir suç ve cezasız kalmamalı. #videoyukaldır

#videoyukaldır video izlerken gözlerim doldu gerçekten ve bununla dalga geçilmesi devlet zaten gerekli önemleri aldı sana mı düştü yaşlılarımızı uyarmak.

Onuru ve haysiyeti olan kişiler yaşlılar üzerinden etkileşim kasmaz ve o videoları silerler. O insanların aileleri, torunları ve yakınları var! #videoyukaldır

Yaşını beşe katlayan adamın sesini titreterek mizah çıkaracağını zannedecek kadar zavallısın, küstahca soruna eğilip bükülerek cevap veren adamı dinlemeye dahi tenezzül etmeyecek kadar nezaketten bihabersin.Sen toplumlar için en öldürücü virüsten daha tehlikelisin #videoyukaldır

Yüzündeki o ifadeden dolayı gözüme gram uyku girmiyor. #videoyukaldır

Sevgili genç kardeşlerim lütfen büyüklerimize karşı saygımızı kaybetmeyelim, onları incitmemeye gayret edelim. Eğer siz de paylaştıysanız, lütfen o söz konusu #videoyukaldır'ın.

Büyüklerimize yönelik yapılan onur kırıcı bütün videoları kaldırın. Lütfen #videoyukaldır