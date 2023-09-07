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Son seçim anketi: Sadece 2 parti oyunu arttırdı

Son seçim anketi: Sadece 2 parti oyunu arttırdı
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HBS Araştırma tarafından yapılan "bu hafta sonu seçim olsa" anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre seçimlerden bu yana oylarını arttıran sadece 2 parti var...

HBS Araştırma, Ağustos ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 6 bin 100 seçmenle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. 

HBS Araştırma'nın Ağustos ayı anketinde partilerin oy oranları şöyle oldu:

AK Parti: %33,9
AK Parti'nin genel seçimde oy oranı: %35.63

CHP: %21,7
CHP'nin genel seçimde oy oranı: %25.35

MHP: %9,8
MHP'nin genel seçimde oy oranı: %10.08

Yeşil Sol Parti: %8
YSP'nin genel seçimde oy oranı: %8.83

İYİ Parti: %6,7
İYİP'nin genel seçimde oy oranı: %9.69

Yeniden Refah Partisi: %4
YRP'nin genel seçimde oy oranı: %2.81

Zafer Partisi: %2,3
Zafer Partisi'nin genel seçimde oy oranı: %2.23

Türkiye İşçi Partisi: %2,1
TİP'in genel seçimde oy oranı: %1.73

Diğer: %3,4
Kararsız: %8,1

Etiketler hbs hbs araştırma seçim anketi anket anket sonucu
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