Son seçim anketi: Sadece 2 parti oyunu arttırdı
HBS Araştırma tarafından yapılan "bu hafta sonu seçim olsa" anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre seçimlerden bu yana oylarını arttıran sadece 2 parti var...
HBS Araştırma, Ağustos ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 6 bin 100 seçmenle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.
HBS Araştırma'nın Ağustos ayı anketinde partilerin oy oranları şöyle oldu:
AK Parti: %33,9
AK Parti'nin genel seçimde oy oranı: %35.63
CHP: %21,7
CHP'nin genel seçimde oy oranı: %25.35
MHP: %9,8
MHP'nin genel seçimde oy oranı: %10.08
Yeşil Sol Parti: %8
YSP'nin genel seçimde oy oranı: %8.83
İYİ Parti: %6,7
İYİP'nin genel seçimde oy oranı: %9.69
Yeniden Refah Partisi: %4
YRP'nin genel seçimde oy oranı: %2.81
Zafer Partisi: %2,3
Zafer Partisi'nin genel seçimde oy oranı: %2.23
Türkiye İşçi Partisi: %2,1
TİP'in genel seçimde oy oranı: %1.73
Diğer: %3,4
Kararsız: %8,1
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