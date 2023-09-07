Son seçim anketi: Sadece 2 parti oyunu arttırdı

HBS Araştırma tarafından yapılan "bu hafta sonu seçim olsa" anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre seçimlerden bu yana oylarını arttıran sadece 2 parti var...

HBS Araştırma, Ağustos ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 6 bin 100 seçmenle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. HBS Araştırma'nın Ağustos ayı anketinde partilerin oy oranları şöyle oldu: AK Parti: %33,9

AK Parti'nin genel seçimde oy oranı: %35.63



CHP: %21,7

CHP'nin genel seçimde oy oranı: %25.35 MHP: %9,8

MHP'nin genel seçimde oy oranı: %10.08 Yeşil Sol Parti: %8

YSP'nin genel seçimde oy oranı: %8.83 İYİ Parti: %6,7

İYİP'nin genel seçimde oy oranı: %9.69 Yeniden Refah Partisi: %4

YRP'nin genel seçimde oy oranı: %2.81 Zafer Partisi: %2,3

Zafer Partisi'nin genel seçimde oy oranı: %2.23 Türkiye İşçi Partisi: %2,1

TİP'in genel seçimde oy oranı: %1.73 Diğer: %3,4

Kararsız: %8,1



