Sonuçlar paylaşıldı: Gazetecilerin yüzde 85,5'i işsiz kalma korkusu yaşıyor

Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği'nin paylaştığı anket sonuçlarına göre gazetecilerin yüzde 85,5'i işsiz kalma korkusu yaşıyor.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğüne yönelik tehditlerin gölgesinde 'kutlanıyor.'

Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD) bu kapsamda Ege Bölgesi’nde çalışan muhabir, genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, sayfa sekreteri, basın danışmanı, kameraman, editör, haber müdürü gibi mesleğin farklı alanlarında görev alan gazetecilerle yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı.

YÜZDE 47'Sİ MESLEĞİN GELECEĞİ HAKKINDA KARAMSAR

Ankete katılanların gazetecilerin yüzde 27,7’si mesleğin geleceğinden umutlu, yüzde 9,6’sı iyimser, yüzde 15,7’si kararsız olduğunu kaydederken yüzde 24,1'i karamsar, yüzde 22,9’u ise çok karamsar olduğunu vurguladı.

Meslekten emekli olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 53 'evet', yüzde 47 'hayır' olarak yansıdı. Bu iki soruya verilen yanıtın nedenlerinde ise katılımcıların yüzde 47’si sektörel, yüzde 22,9’u ekonomik, yüzde 20,5’i politik, yüzde 9,6’sı da kişisel nedenleri öne aldıklarını belirtti.

YÜZDE 85,5'İ İŞSİZ KALMA KORKUSU YAŞIYOR

Medya çalışanlarının yüzde 60,2’si bazen işsiz kalma korkusu yaşadığını belirtirken yüzde 25,3’ü sık sık, yüzde 14,5’i hiçbir zaman korku yaşamadıklarını söyledi. Meslekten emekli olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 53 evet, yüzde 47 hayır olarak yansıdı. Bu iki soruya verilen yanıtın nedenlerinde ise katılımcıların yüzde 47’si sektörel, yüzde 22,9’u ekonomik, yüzde 20,5’i politik, yüzde 9,6’sı da kişisel nedenleri öne aldıklarını belirtti.

YÜZDE 73,5'İ GEÇİNEMİYOR

Ankete katılan gazetecilerin yüzde 73,5'i sadece mesleğinden elde ettiği gelir ile geçinemediğini söyledi. Mesleğinden elde ettiği gelirle geçinebildiğini ifade edenlerin oranı yüzde 26,5 oldu. Katılımcıların yüzde 69,9'u meslek değiştirmeyi düşündüğünü belirtti.

Öte yandan ‘Tekrar seçim yapma şansınız olsaydı yine aynı mesleği tercih eder misiniz?’ sorusuna yüzde 73,5 oranında evet yanıtı verildi.