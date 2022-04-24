Sosyal medya trollerinin yalanı Cumhurbaşkanlığı'ndan döndü

Sokak röportajlarında, sosyal medyadaki troll hesaplarda sık sık dile getirilen " Lozan Antlaşması'nın gizli maddeleri var" yalanını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi bitirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına yaklaşmakla beraber Lozan Antlaşması ve ona ati “Gizli Maddeler” olduğu iddiası tartışılıyordu.

Bu durum birçok kişi tarafından merak edilir ve konuşulur duruma gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’nden bu konuya ilişkin açıklama geldi.

Bir vatandaşın CİMER’e Lozan Barış Antlaşmasının gizli maddesiyle ilgili sorduğu soruya CİMER şu yanıtı verdi:

“Lozan Barış Andlaşmasında gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır. Lozan Barış Andlaşması metnine Bakanlığımızın internet sitesinde bulunan Kaynaklar / Kurucu Andlaşmalar linkinden ulaşabildiği hususunda bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.”