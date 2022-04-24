  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sosyal medya trollerinin yalanı Cumhurbaşkanlığı'ndan döndü

Sosyal medya trollerinin yalanı Cumhurbaşkanlığı'ndan döndü

Sosyal medya trollerinin yalanı Cumhurbaşkanlığı'ndan döndü

Sokak röportajlarında, sosyal medyadaki troll hesaplarda sık sık dile getirilen " Lozan Antlaşması'nın gizli maddeleri var" yalanını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi bitirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına yaklaşmakla beraber Lozan Antlaşması ve ona ati “Gizli Maddeler” olduğu iddiası tartışılıyordu. 

Bu durum birçok kişi tarafından merak edilir ve konuşulur duruma gelmişti. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’nden bu konuya ilişkin açıklama geldi. 

Bir vatandaşın CİMER’e Lozan Barış Antlaşmasının gizli maddesiyle ilgili sorduğu soruya CİMER şu yanıtı verdi:

“Lozan Barış Andlaşmasında gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır. Lozan Barış Andlaşması metnine Bakanlığımızın internet sitesinde bulunan Kaynaklar / Kurucu Andlaşmalar linkinden ulaşabildiği hususunda bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.”

lozan barış antlaşmasının gizli maddeleri mi var sorusuna cimer'in yanıtı

Etiketler cimer cumhurbaşkanlığı beştepe lozan lozan antlaşması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kan donduran olay: Çocuklarının gözü önünde karısının boğazını kesti!
Cübbeli Ahmet'ten +18'lik tavsiye: Oruç tutanların ne zaman cinsel ilişkiye gireceğini açıkladı
Cep telefonunuzun pilini sömüren uygulama bulundu
Rus komutan işaret etti! Ukrayna sadece bir başlangıç: Sıradaki ülke...
İrem Derici çocukluk fotoğrafını paylaştı, takipçileri gülme krizine girdi
Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi belli oldu
Genelge 81 ile gönderildi: Hastanelerde randevusuz dönem başlıyor
Tarifini sır gibi sakladığı tatlıyı sadece Ramazan ayında yapıyor: Günlük kazancı 27 bin lira
Kabus Marmara'ya geri döndü! Korkutan açıklama geldi
Herkes Löw beklerken... Ali Koç, Jorge Jesus için Portekiz'e gitti