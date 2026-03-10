Sosyal medyadaki Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de katıldı: İşte günün fotoğrafı!

Sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında karşılıklı sevgili seli devam ederken Milli Savunma Bakanlığı bu dostluğu taçlandıran bir kare paylaştı. Türk ve İspanyol askerlerinin aynı mevzide nişan aldığı fotoğraf, ''Günün fotoğrafı'' etiketiyle paylaşıldı.

İspanya, ABD'nin ülkelerindeki üslerinin İran'a saldırılarda kullanılmasına izin vermedi. ABD Başkanı Donald Trump ticareti askıya almakla tehdit etti ancak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geri adım atmayarak ''Savaşa hayır'' dedi. Sanchez'in bu tavrı uluslararası arenada yankı bulurken Türk sosyal medya kullanıcıları arasında adeta bir "İspanya hayranlığı" başlattı.

İspanya’nın dik duruşu sonrası Türk kullanıcılar, iki kültürün benzerliklerini ön plana çıkaran paylaşımlar yaptı. Yapay zeka ile hazırlanan Türk-İspanyol dostluk görselleri viral oldu.

İspanyollar kullanıcılar da Türkiye'ye yönelik birlik ve dayanışma mesajları paylaştı.

MSB'den İspanya paylaşımı

Sosyal medyadaki bu sıcak atmosfere en anlamlı destek Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) geldi. Bakanlığın sosyal hesabından 'günün fotoğrafı' etiketiyle Türk askeri ve İspanya askerinin yan yana çekilen fotoğrafı paylaşıldı. Almanya'da gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda iki askerin aynı mevzide birlikte nişan alırken çekilen ve 'Omuz omuza' etiketiyle paylaşılan fotoğraf, beğeni kazandı. Paylaşımda, 'Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana' notuna da yer verildi.

DHA