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Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: Suriyeli sığınmacı polis aracında TikTok videosu çekti

Syria0333 ismiyle paylaşımlar yapan Suriyeli sığınmacının polis aracını kullandığı görüntüler sosyal medyada olay olmuştu. Tepki çeken görüntüler sonrası o sığınmacı sınır dışı ediliyor.

Suriyeli ve Afgan sığınmacılar konusu siyasetin ana gündeminde yer alıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacı konusunda tartışmıştı. TikTok'ta 110 binden fazla takipçisi olan syria0333'nın paylaştığı video ise sosyal medyada çok sayıda kullınıcının tepkisini çekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması sonucunda gerçek ortaya çıkarıldı.

POLİS ARACIYLA VİDEO

Söz konusu paylaşımda, Suriye uyruklu bir sığınmacının resmi polis aracının içindeki görüntüleri yer alıyor. Sığınmacı kullandığı araçta ayrıca selam da vermesi tepkilere yol açtı.

YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi polis aracı kullandığı sırada kaydedilmiş videosunu sosyal medyada paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, videonun ilk olarak Suriye uyruklu B.H'ye (25) ait bir hesaptan paylaşıldığı belirlendi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sakarya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüphelinin videoyu 8 ay öncesine kadar çalıştığı Zeytinburnu'ndaki oto tamircisinde, bakım için bırakılan polis aracını yıkama bölümüne götürdüğü sırada kaydedildiği öğrenildi.

Türk Ceza Kanunu'nun "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" başlıklı 264. maddesi gereği hakkında işlem yapılan B.H'nin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Etiketler suriye sığınmacı polis araç
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