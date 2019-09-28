Sosyal medyayı sallayan ''deprem duası''

Deprem öncesinde ve sonrasında yapılması ve alınması gereken önlemler tartışılırken, ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu ile kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “deprem duası” sosyal medyada gündem oldu.

ATV ekranlarında deprem duası eden Hatipoğlu, Her Türlü “Afetten Korunma Duası”nı canlı yayında okudu. Ahmet Mahmut Ünlü’nün deprem duasında yer alan ifadeler ise dikkat çekti. Ünlü duasında, “Allah’ım sen bu kırılaracak damarları, fay hatlarını ufak ufak kır, bir anda kırma” ifadelerini kullanması sosyal medyada paylaşıldı.