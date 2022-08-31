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SPK’nın suç duyurusu sonrası soruşturma

SPK’nın suç duyurusu sonrası soruşturma

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’nın bir televizyon programında çıkan iddialar sonrası suç duyurusunda bulunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bir televizyon programında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK) hakkında çeşitli iddialar gündeme getirildi. İddiaların ardından önce açıklama yapan SPK, ardından da iddia sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma başlattı. Televizyon kanalında bilgi paylaşan M.T.S’nin ifadesini alacak olan savcılık, bu ifade doğrultusunda soruşturmayı genişleteceği öğrenildi.

Etiketler spk suç duyuru
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