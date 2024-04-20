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Sur'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlı gözaltına alındı

Sur'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlı gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüphelinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.

Etiketler sur Erdoğan hakaret
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