Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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