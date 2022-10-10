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Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. 

Etiketler msb milli savunma bakanlığı taciz ateşi terörist
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