Tahıl Koridoru Anlaşması askıda, Rusya'dan yeni şart

Türkiye ve BM arabuluculuğunda imzalanan Tahıl Anlaşması bügun (17 Temmuz) sona eriyor. Anlaşma kapsamında son gemi, dün Ukrayna'dan ayrıldı. Rusya anlaşmanın devamı için şartını açıkladı.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda imzalanan, Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle Ukrayna limanlarından tahılın dünyaya ulaştırılmasını sağlayan Tahıl Anlaşması bugün sona eriyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada Karadeniz Tahıl koridoru anlaşmasının "şimdilik" durdurulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, "Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının tahıl anlaşmasının sona ermesi arasında bir bağlantı yok. Rusya, şartlar sağlandığında anlaşmaya geri dönecek." denildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Britanya Savunma Bakanı James Cleverly'nin başkanlığında "Ukrayna" başlığıyla toplanacak. Başka Avrupalı bakanların da katılımının beklendiği toplantıda tahıl anlaşmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Tahıl Anlaşması kapsamında son gemi, Pazar günü (16 Temmuz) Ukrayna limanından ayrıldı. MarineTraffic, Türk bandralı geminin dün sabah 08:00’den biraz sonra limandan ayrıldığını ve İstanbul’a doğru yol aldığını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl Tahıl Anlaşması üç kez uzatılmıştı.

KREMLİN: ANLAŞMANIN UZATILMASI İÇİN BİR GEREKÇE YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" açıklamasının ardından Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılabileceği gündeme gelmişti.

Erdoğan Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde , “Sayın Zelenski girişimin (Tahıl koridoru) devamından yana, Sayın Putin'in de bazı önerileri oldu. Bu önerileri de dikkate alarak çözüm odaklı çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada anlaşmanın uzatılması için hiçbir gerekçe olmadığını kaydederek "Bu anlaşmanın uzatılması için ne gibi argümanları olduğunu anlamıyorum. Çünkü bu, Ukrayna tahılı için yapılan bir ticaret haline geldi" diye konuşmuştu.

Tahıl anlaşmasının uzatılmaması durumunda Rusya’nın ihtiyacı olan ülkelere ihracatının devam edeceğini belirten Lavrov, şunları söylemişti: "Anlaşmanın sona ermesi durumunda en fakir ülkelere aynı veya daha fazla miktarda tahılı ücretsiz olarak sağlayacağız" demişti.

Kremlin, tahıl koridoru anlaşmasının bugün itibarıyla yürürlükte olmayacağını resmen duyurdu. Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönüleceği de Kremlin'in açıklamasında yer aldı.