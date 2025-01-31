Taksiler için zorunlu uygulama: 1 Mart'ta yeni dönem başlıyor

1 Mart tarihi itibariyle araç içi kameraya sahip olmayan taksiler, araç muayenesinden geçemeyecek.

TÜVTÜRK, araç muayene süreçlerinde önemli bir değişikliğe giderek taksiler için yeni bir dönem başlatıyor.

NTV'de yer alan habere göre, 1 Mart 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, araç içi kameraya sahip olmayan taksilerin muayeneden geçemeyeceğini öngörüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen bu karar, sektördeki güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

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