  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tanju Özcan, Afgan sığınmacıların kurduğu derneğin tabelasını söktü

Tanju Özcan, Afgan sığınmacıların kurduğu derneğin tabelasını söktü

Tanju Özcan, Afgan sığınmacıların kurduğu derneğin tabelasını söktü
Güncelleme:

Kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlarla dikkat çeken Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan'ın sığımacıların astığı tabelayı sökmesi gündem oldu.

Semerkant Mahallesi'nde bulunan Bolu Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği'ne giden Başkan Özcan, telefonla Zabıta Müdürünü arayarak bulunduğu yere ekiplerin gelmesi talimatını verdi.-Dernek binasında kimsenin olmadığı dakikalarda Başkan Özcan’ın talimatıyla zabıta ekipleri binaya asılı olan dernek tabelasını söktü.

 "BUNU AÇANLAR GELSİN TABELAYI BENDEN İSTESİN"

Kendisinden habersiz kimsenin Bolu’da Arapça tabela asamayacağını belirten Başkan Özcan, "Ben görevde olduğum sürece, bizden habersiz Bolu’da hiç kimse bu tür tabelalar asamaz, asamayacak. Bu şehirde, Arapça tabela asılmasına ve geçici sığınmacıların bu şekilde bir araya gelmesine izin vermeyeceğim. Ben zaten bunların bir araya gelmesine karşıyım. Bu derneğe Valilik Dernekler Masası izin vermişse biz niye mücadele ediyoruz. Kim izin verirse versin bu tür tabelaları burada tutmayacağım. Bizden habersiz Bolu’da kimse tabela asamaz. Bunu açanlar izin verenler gelsin tabelayı benden istesin” dedi. 

Tanju Özcan, Afgan sığınmacıların kurduğu derneğin tabelasını söktü - Resim : 1

Etiketler tabela tanju özcan sığınmacı tabela sığınmacı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar 29 TL'yi aştı! Euro zirvede, altın düşüşe devam ediyor
İstanbul'un 130 yıllık tarihi kilisesi restore ediliyor
İstanbul'da otopark krizi: Zamlar sonrası yol kenarları otoparka döndü
''İndi-bindi ücreti yasal değil, paranızı geri isteyin''
Deniz Akkaya o fenomenlere küfür yağdırıp ''swiger'' ve uyuşturucu partisi yapmakla suçladı
Şok iddia: ''Lise öğrencisi intihar etti''
İstanbul'da düğün konvoyu magandalığının sonu kötü bitti
Yerel seçimler öncesi son anketten AK Parti'ye kötü haber yağdı
Yılların yaşlandıramadığı güzel bikinisiyle gençlere meydan okudu
İzmir'de dehşet! Annesini öldürdü, ifadesi tüyler ürpertti