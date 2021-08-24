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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ardından İçişleri Bakanlığı'na da siber saldırı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ardından İçişleri Bakanlığı'na da siber saldırı

Siber saldırı sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bilişim sistemlerinin çöktüğü, Ağustos ayının başında gündeme gelmişti. Adli makamlara yansıyan siber saldırının, kamuoyuna açıklananın dışında daha büyük olduğu iddia edildi.

Bakanlığın veri tabanının çökmesi nedeniyle 9 aydır buzağı desteklerinin ve çiğ süt teşvik primlerinin ödenmediğini söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, benzer bir siber saldırının İçişleri Bakanlığı'na yapıldığını belirtti.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre; Türk Telekom'un özelleştirilmesi süreciyle bu bilişim güvenliğinin kaybolmaya başladığını kaydeden Gaytancıoğlu, “Çiftçiye desteklemeleri ne zaman ödenecek diye sorduğumuzda sessizliğe bürünen bir bakanlık var. Buzağılar düve oldu. Yakında onlar da yavrulamaya başlayacak ama ortada destek yok” dedi.

Sayıştay'ın daha önce veri güvenliği konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nı uyardığını ifade eden Okan Gaytancıoğlu, “Şu anda bakanlık birçok veriyi kaybetmiş durumda” dedi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu nedenle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından görüşmeye çağrıldığını söyleyen Gaytancıoğlu, benzer saldırıların diğer bakanlıklara da yapıldığını anlattı.

Gaytancıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nda polislerin yer değiştirme taleplerinin siber saldırı nedeniyle işleme alınamadığının konuşulduğunu aktardı.

(Kaynak)

Etiketler içişleri bakanlık siber saldırı hacker bilgisayar korsanı
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