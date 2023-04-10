''Tayyip gitsin ben gelmesem de olur''
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘islama aykırısın’ denilerek ihraç edilen Fatma Yavuz, CHP’den aday gösterilmemesine ilişkin olarak “Tayyip gitsin de ben gelmesem de olur” dedi.
İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz, CHP’den milletvekili adayı gösterilmemesine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Yavuz, şu ifadelere yer verdi:
“Aday gösterilmemem ile ilgili yorumum:
Tayyip gitsin de ben gelmesem de olur!
İnandığım yolda yürümeye devam edeceğim.”
Aday gösterilmemem ile ilgili yorumum:— Ֆաթմա Եավուզ (@fatmayavuz08) April 9, 2023
Tayyip gitsin de ben gelmesem de olur!
İnandığım yolda yürümeye devam edeceğim.
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