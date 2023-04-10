  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''Tayyip gitsin ben gelmesem de olur''

''Tayyip gitsin ben gelmesem de olur''

Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘islama aykırısın’ denilerek ihraç edilen Fatma Yavuz, CHP’den aday gösterilmemesine ilişkin olarak “Tayyip gitsin de ben gelmesem de olur” dedi.

İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz, CHP’den milletvekili adayı gösterilmemesine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Yavuz, şu ifadelere yer verdi:

“Aday gösterilmemem ile ilgili yorumum:

Tayyip gitsin de ben gelmesem de olur!

İnandığım yolda yürümeye devam edeceğim.”

Etiketler chp aday adaylık Fatma Yavuz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu’ndan bir video daha: ''Sana söz'' deyip yeni vaadini açıkladı
Erdoğan'dan ''affını istediği'' iddia edilmişti... Liste dışı kalan Bakan'dan ilk açıklama
Erdoğan, İbrahim Tatlıses'e 6'ncı kez reddetti
10 Nisan haftası burç yorumları: Çok önemli haftalara başlıyoruz...
FETÖ'den hapis cezası almıştı, milletvekili adayı oldu
TİP'in aday listesi de belli oldu; sürpriz bir isim de var
Dünya'da tek! Yerli gururumuz TSK'nın envanterine giriyor!
CHP'den ''liste dışı kalanlar'' açıklaması