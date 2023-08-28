TCMB Başkanı Erkan'dan yeni enflasyon açıklaması

Piyasa beklentilerinin 3 katı üstündeki faiz artırım kararı ile piyasaları şaşırtan TCMB'nin başkanı Hafize Gaye Erkan: “Enflasyon taporu toplantımızda kamuoyu ile paylaştığımız yol haritamızıkademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024'te enflasyondaki düşüşün sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu'nda paylaşılan yol haritasını kademeli, kararlı adımlarla uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, kuyumculuk sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Erkan, "2024'te dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

Para Politikası Kurulu (PPK) Hafize Gaye Erkan Başkanlığında ilk üç toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını bin 650 baz puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 25'e yükseltti.

PPK, karar metinlerinde kademeli ve kararlı parasal sıkılaştırma mesajlarına yer verildi.

Başkan Erkan, 27 Temmuz'daki Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında, "Güçlü bir parasal sıkılaştırma sürecini haziran ayında başlattık. Bu sürecin, kademeli, dengeli ve istikrarlı olacağını vurguladık." demişti.