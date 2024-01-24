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TCMB'nin faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın zirvede

TCMB'nin faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın zirvede
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor serisi devam ederken TCMB'nin yarın açıklayacağı yeni yılın ilk faiz kararı öncesinde Dolar/TL'den acı rekorlar üst üste geliyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yarın gerçekleşecek olan Para Politikası kurulu toplantısından çıkacak yeni yılın ilk politika faiz kararını beklerken, döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor serisi aralıksız devam ediyor..

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor. Yılın ilk faiz kararı Merkez Bankası tarafından 25 Ocak Perşembe saat 14.00’te açıklanacak.

Bu açıklama öncesinde piyasalarda Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki kaybı büyüyerek devam ediyor. 

İşte 24 Ocak Çarşamba günü itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,27 TL'den başlayan Dolar 30,28 TL'den, 
32,92 TL'den başlayan Euro 32,92 TL'den, 
38,48 TL'den başlayan 38,47 TL'den, 
20,49 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,49 TL'den işlem görüyor.

Dün kapanışta Dolar 30,28 TL'den, Euro 32,92 TL'den, 38,48 TL'den, Japon Yeni ise 20,47 TL'den işlem görmüştü.

 

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