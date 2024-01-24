TCMB'nin faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın zirvede

Güne 2 bin 24 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 24 Dolar'dan,

1.971 TL'den başlayan Gram altın 1.971 TL'den,

3 bin 378 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 378 TL'den,

13 bin 896 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 896 TL'den,

21,83 TL'den başlayan Gümüş ise 21,82 TL'den fiyatlanıyor.

Dün kapanışta Ons altın 2 bin 24 Dolar'dan, Gram altın 1.970 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 374 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 875 TL'den, Gümüş ise 21,70 TL'den fiyatlanmıştı.