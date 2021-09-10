Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik temmuz döneminde yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu.

Geniş tanımlı işsizlik göstergesi olan mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı ise yüzde 23,6 seviyesine çıktı.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 23,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 23,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu grupta istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 31,3 oldu. İşgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 40,7 seviyesinde gerçekleşti.