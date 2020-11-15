Tepkiler sonrası AK Partili belediyeden geri adım

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 10'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali'nin iptal edildiği duyurdu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenleneceği duyurusu yapılan 10'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali’nde "cinsiyet ayrımının kaldırılacağı" açıklamaları büyük tepkileri de beraberinde getirmişti.



Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, film festivalinin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Milli birlik ve beraberliğini, Aziz milletimizin manevi değerlerini misyon edinen hususiyetlerin beyaz perdeye yansımasını sağlayabilmek adına; 2010 yılında Malatya Valiliği, Malatya Belediyesi ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle başlatılan Malatya Uluslararası Film Festivali'nin 10'uncusunu tertip etmeyi plânladığımız bu dönemde, pandeminin gerek ülkemizde, gerekse tüm dünyada etkisini arttırdığı, bu doğrultuda tedbir maksatlı alman kararların öneminin daha fazla hissedildiği herkesçe malumdur. Bu durum, festivalimiz ile ilgili yeni kararlar alınması zaruretini doğurmuştur." denildi.

'Cinsiyetsiz oyuncu ödülü' ifadesinin ardından Rize eski milletvekili ve belediye Başkanı Şevki Yılmaz'ın sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.