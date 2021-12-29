Termal Suyun Faydaları Nelerdir?

Türkiye’nin pek çok bölgesinde de bulunan, ılıca ve kaplıcalardan çıkan termal su, insan sağlığına büyük faydalar sağlar.

Türkiye’nin pek çok bölgesinde de bulunan, ılıca ve kaplıcalardan çıkan termal su, insan sağlığına büyük faydalar sağlar. Tüm yaş grupları için çeşitli sağlık problemlerinin giderilmesi için kullanılan bu su kaynakları, aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve metabolizmanın hızlandırılması için de alan yaratır. Cilde iyi gelen, dolaşım, kas ve iskelet sistemlerinin desteklenmesini sağlayan bu mucizevi doğal kaynaklar sayesinde yıl içinde çok daha zinde ve sağlıklı hissetmek mümkündür. Özellikle Marmara ve İç Ege bölgesinde sıklıkla rastlanan sıcak su kaynakları, yakın çevrelerde açılmış olan tesisler aracılığı ile kullanıcılara sunulur.

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Termal Su Faydaları Nelerdir?

Termal su kaynakları yerkabuğunun altında bulunan su kaynaklarının çeşitli mineraller ile bir araya gelerek yeryüzüne çıkması ile ortaya çıkar. İçeriğindeki mineral ve bileşenler insan vücudunun pek çok sisteminde oldukça olumlu etkilere sahiptir. Solunumdan dolaşıma kadar pek çok rahatsızlığın giderilmesinde yardımcı etken olarak kullanılan bu sular, aynı zamanda cilt ve saç güzelliği için de tercih edilir. Termal havuz ve hamam bulunduran otel seçenekleri, özellikle Ege Bölgesi civarında yoğunluklu olarak bulunur. Bunun nedeni ise bölgenin sahip olduğu kırıklı yapıdır. Ancak İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de yer yer bu türdeki otel alternatiflerine rastlamak mümkündür.

Pek çok açıdan insan sağlığını destekleyen termal su, faydaları ile neredeyse her yaştan kullanıcı için şifalı özellikler taşır. Genel olarak söz konusu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

Üst solunum yollarına iyi gelerek nefes darlığı gibi sorunlara iyi gelir.

Cilt kuruluğu, akne ve çeşitli cilt problemlerinin giderilmesine yardımcı olur.

Eklemleri rahatlatır, kemik ve kas yapısını güçlendirir.

Metabolizmayı hızlandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağışıklık ile ilgili rahatsızların tedavisinde etkili bir unsurdur.

İdrar yolları sorunları ve sindirim sorunlarının çözümü için olanak sağlar.

Mineral yapısı sayesinde ruhsal olarak rahatlama yaratır ve psikolojik sorunlar ile mücadelede bireylere yardımcı olur.

Nörolojik hastalıkların tedavi süreçlerinde destekleyicidir.

Görüldüğü üzere söz konusu uygulamalar, insan sağlığının neredeyse tüm kısımlarına olumlu etkilerde bulunur. Bu nedenle termal turizm hem ülkemizde hem dünyada oldukça yaygındır. Siz de bu suyun faydaları ile rahatlamak ve şifa bulmak istiyorsanız en iyi termal otel seçeneklerini Holimax ile kolayca keşfedebilirsiniz.

Termal Suyun İyi Geldiği Hastalıklar

Doğrudan tedavi edici özelliği bulunmasa da termal sular, rahatsızlıkların etkilerinin azaltılması ve tedavi süreçlerinin kolaylaştırılmasında büyük rol oynar. İçeriğinde bol miktarda vitamin ve mineral bulunan bu sular, havuz ve hamamlar yoluyla kullanılabildiği gibi içilebilir kürler de hastalıkların tedavi süreçleri için tercih edilebilir. Bununla birlikte özellikle ciddi rahatsızlıklar söz konusu olduğunda kişinin mutlaka bir hekime danışması faydalı olacaktır.

Termal suyun iyi geldiği hastalıklar büyük oranda eklem, kas ve kemik rahatsızlıklarıdır. Ayrıca kalp damar sorunları da bu listede ilk sıralarda yer alır. Bağışıklık sorunlarının önüne geçmek için de bu kürlerin tercih edilmesi mümkündür. Bu uygulamaların iyi geldiği hastalıklar listesini ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

Kireçlenme, bel fıtığı ve romatizma.

Astım, bronşit, alerjik rinit ve üst solunum yolu hastalıkları.

Egzama, sedef, ürtiker ve akne gibi cilt hastalıkları.

İdrar yolu enfeksiyonları, prostat ve böbrek taşı.

Mide rahatsızlıkları, insülin direnci, karaciğer hastalıkları, gut vb. rahatsızlıklar.

Çocuk felci ve felç.

Rahim hastalıkları, kısırlık, polikistik over sendromu gibi kadın doğum hastalıkları.

Anksiyete, panik bozukluğu ve kaygı bozukluğu.