THY duyurdu: Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz
THY, deprem bölgesi dönüş seferlerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden ücretsiz sefer yapacak.
Konuyla ilgili açıklamayı THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptı.
Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ""Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." ifadelerini kullandı.
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