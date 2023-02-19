  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY duyurdu: Tahliye uçuşunu 1 Mart'a kadar uzattı

THY duyurdu: Tahliye uçuşunu 1 Mart'a kadar uzattı

THY duyurdu: Tahliye uçuşunu 1 Mart'a kadar uzattı
Güncelleme:

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından depremzedelerin bölgeden tahliyesi için tahliye uçuşlarının 1 Mart'a kadar ücretsiz olarak devam edeceğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından bölgeden tahliye uçuşları düzenleyen Türk Hava Yolları(THY), bu tahliye uçuşlarının 1 Mart'ta kadar ücretsiz olarak devam edeceğini açıkladı. 

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşlarımız 1 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edecektir. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir" denildi.  

THY 3 BİN 32 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ 

Depremin ilk gününden bu yana bölgeye yaptığı uçuşlarla arama-kurtarma ekiplerini taşıyan THY, düzenlediği tahliye uçuşlarıyla 265 bin 754 vatandaşı taşıdı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Şimdiye kadar deprem ile ilgili bin 516 gidiş dönüş sefer (3 bin 32 uçuş) yaptık. 265 bin 754 vatandaşımızı tahliye ettik. 143 bin 740 kurtarma ekibi ve insani yardım personelini götürdük. 177 kargo seferi ile 10 bin 753 ton yardım malzemesini taşıdık" paylaşımında bulundu.

Etiketler tahliye uçuş thy deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem bölgesi için korkunç tahmin
Kahreden anlar: Atsu'nun cenazesi İstanbul'a gönderildi...
Ev değil adeta mezar satmışlar
İTÜ’lü bilim insanlarından deprem raporu: İşte büyük yıkımın 5 ana nedeni
Beklenen depremin büyüklüğünü açıklayıp İstanbul'daki riskli ilçeleri tek tek sıraladı!
Fuat Oktay duyurdu: Depremzedeler için ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyası
Deprem soruşturmasında 120 kişi tutuklandı
Deprem anına ait korkunç görüntü! 1 tonluk raf beşik gibi sallandı
Deprem bölgesinden enkaz taşınıyor: Kilometrelerce kuyruk oluştu