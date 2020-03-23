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  3. 23 Mart 2020 14:28

THY pilotuna koronavirüs teşhisi konuldu

THY’de bir kaptan pilota koronavirüs teşhisi kondu. Pilotun THY’den bir arkadaşı tarafından hastanaye götürüldüğü, hastaneye gitmeden önce 10 gün içinde toplamda 134 uçuş ekibi personeline doğrudan ya da dolaylı olarak teması olduğu yönünde bilgi alındı.

THY pilotuna koronavirüs teşhisi konuldu
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Türk Hava Yolları’nda görevli bir kaptan pilot koronavirüs teşhisiyle karantinaya alındığı öğrenildi. AirportHaber’in edindiği bilgiye göre; Türk Hava Yolları’nda görev yapan kaptan pilot koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındı. Kaptan pilotun THY görev yapan başka bir arkadaşı tarafından hastanaye götürdüğü öğrenildi.

Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nde yattığı öğrenilen pilotun durumu hakkında bilgi edinilemedi.

Konuya ilişkin bir başka bilgi ise; Kaptan pilotun hastaneye başvurmadan önce 10 gün içinde 3 uçuşta görev yaptığı ve toplamda 134 uçuş ekibi personeline doğrudan ya da dolaylı olarak teması olduğu yönünde.

Öte yandan THY yönetimi tarafından pilotun beraber uçtuğu ekip arkadaşlarına bir bilgi maili gönderildi. Gönderilen e-posta’da özetle; ’14 gün evde çıkmayın, belirti gösterirseniz hastaneye gidin’ denildi.

 

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