THY ve Pegasus'tan Elazığ'a ek deprem seferi

Türk Hava Yolları (THY) 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02:00’da Elazığ’a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız.

Elazığ’da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağolsun. Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz."

PEGASUS'TAN DA EK SEFER AÇIKLAMASI

PEGASUS havayolları Elazığ'da meydana gelen deprem için ek seferler düzenledi.

Pegasus yetkililerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı ve evleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesine yönelik talebi karşılamak amacıyla ilave sefer planlamaları yapılmaktadır. Web sitemiz ve mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.



