TİP, kalıcı yaz saati protestosu için sokaktaydı

Türkiye İşçi Partisi Ankara İl Örgütü, sabah 06.30'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yürüyerek yaz saati uygulamasını protesto etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yürüyen TİP Ankara İl Örgütü, yaz saati uygulamasını protesto etti. Sabah saat 06.30’da bakanlığın önüne gelen TİP üyeleri burada yaptığı açıklamada, "Aklımızla alay edercesine güneş ışığından daha fazla faydalanmak için denen bu karar ile kış aylarında mesai ve ders başlangıçlarında karanlığa mahkum edildik" ifadeleri kullanıldı.

Yürüyüşte, “AKP’nin saati doldu: Tünelin sonunda ışık görünüyor!”, “Şu karanlık günün elbet gelecektir sonu”, “Gece gündüz para peşinde”, “Felekten Bir Gece” - EnerjiSA”, “Bu saatte Gandalf bile gelmez”, “Yaşasın Gece ve Gündüz’ün Eşitliği: Saatleri İleri Al!”, “Kusura bakma patron, akşamdan kalmayız!” yazılı dövizler taşındı.

'KARANLIĞA MAHKUM EDİLDİK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde yapılan açıklamada şunlar denildi:

"2016 senesinde, saray damadı olmaktan başka hiç bir vasfı olmayan enerji bakanının keyfi kararıyla ülke genelinde kalıcı yaz saati uygulamasına geçildi. Gerekçesinde aklımızla alay edercesine güneş ışığından daha fazla faydalanmak için denen bu karar ile kış aylarında mesai ve ders başlangıçlarında karanlığa mahkum edildik.

Emekçiler el yakan faturalarla boğuşurken enerji tekelleri daha fazla kar etsin diye verilen bu karar, madur yurttaşların tüm itiraz ve isyanına kulak tıkanarak bugüne kadar uygulandı.

Bu kararı verenlerin, canından, sağlığından, sevdiklerinden başka derdi olmayanların sesini duymadığına utançla şahit oluyor, bugün bu kararın müsebbiplerinin kapısına bu sesi haykırmak için dayanıyoruz.

Öğrenmek, üretmek için değil hayatta kalmak için yollara düşen gençler, emekçiler, kardeşler… patronların aç gözü doysa gün ışığını görerek başladığımız günleri gün kararmadan bitirebiliriz biliyoruz.

Ayın sonunu getirmek için soğukta, karanlıkta yollara dökülmenin zorluğunu bu kararı verenler anlamaz, biliyoruz. Biliyoruz ki bu ülkeyi yönetenler, diğer her kararları gibi bu kararları da bu ülkenin insanları için değil borçlu oldukları sermayedarlar için verecekler yine. Ancak annelerin babaların karanlıkta çocuğunu uğurlarken kaçan huzurunun, bir sokak lambasıyla dahi aydınlatılmamış sokaklardan iş başına yürüyen kadınların huzurunun,, güne böyle başlayıp da gün bitince de gün ışığı görmeyeceğini bilerek dakika sayanların huzurunun hesabını hep birlikte soracağız.

Kış ayları bizler için karanlık ve soğuk geçecekse enerji bakanlığı ve hizmet ettiği patronlar için de gürültülü geçecek. Özlem duyduğumuz aydınlık ülkeye birbirimize yaklaşarak, omuz omuza vererek varacağız.

Sesimizin işe giderken, okuldan dönerken eriştiği kardeşler, bu ülkenin sabahlarından umudu kesmeyin, sarayın kararttığı sabahları fenerlerimizle, meşalelerimizle, mücadelemizle aydınlatacağız."