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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan geri adım: ''Normalleşme başladı''

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan geri adım: ''Normalleşme başladı''

Firmaların bankalardan talep ettikleri kredileri alamadıklarından, alabilenlerin de çok yüksek faiz oranlarıyla karşılaştıklarından yakınan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu bankaları tarafında bir rahatlama başladığını aktardı.

Ticari kredi faizlerinin yüzde 50’lere çıktığından yakınan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, finansman sorununa ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Kırklareli’nde soğuk hava deposunun açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, “Üç gündür gördüğümüz bir şey var, kamu bankalarında bir rahatlama başladığı, bütün Türkiye’de bana dönüşler başladı. ‘Kamu bankalarının Haziran 25’ten sonra kredi kullanımında çıkarttığı zorluk artık normalleşmeye geldi başkanım’ diyorlar” dedi.

‘ÖZEL BANKALAR TARAFINDAKİ SORUN SÜRÜYOR’

Üç gün önce banka temsilcileriyle bir araya geldiklerini anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Öte taraftan, şimdi özel bankalarla da ilgili sorunlarımız var. Onların faiz limitlerinin yüksekliği ile ilgili büyük bir rahatsızlığımız var. İnşallah ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ile Kırklareli Valisi Birol Ekici, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Borsa Başkanı Turhan Altıntel, soğuk hava deposunun açılışını gerçekleştirdi.

Hisarcıklıoğlu, bu hafta reel sektörün banka genel müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda “Firmalarımız bankalardan talep ettikleri kredileri alamıyorlar, alanlara ise çok yüksek faiz oranları uygulandığı görülüyor” demişti. (AA)

Etiketler TOBB Başkanı TOBB banka kredisi kredi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıklıoğlu
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