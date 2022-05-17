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TOGG ile ilgili yeni gelişme: Trafiğe ne zaman çıkacak?

TOGG ile ilgili yeni gelişme: Trafiğe ne zaman çıkacak?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili son değerlendirmeleri aktardı.

2023 yılının ilk üç ayında otomobilin banttan inerek trafiğe çıkacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur’’ dedi. 

Etiketler togg çıkış trafik
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