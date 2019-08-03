Tosun Paşa filmi gerçek oldu

Samsun'da Kavak ilçesine bağlı Saralan Mahallesi ile Ladik ilçesine bağlı Salur Mahallesi arasında yıllardır 'film gibi' bir arazi anlaşmazlığı yaşanıyor.

İddiaya göre, iki ilçenin mahalle sakinlerini karşı karşıya getiren sınır arazisi, ilk olarak 1938 yılında Saralan Mahallesi sakinlerinin büyüklerine verildi. Daha sonraki yıllarda ise söz konusu arazi iki ilçe arasında gitti geldi.

2005 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun imzaladığı karar ile söz konusu arazi tekrar Saralan’ın bağlı olduğu Kavak ilçesine verildi.

2011 yılında ise karar mahkemece bozularak Ladik ilçesinin Salur Mahallesi’ne verildi. Yıllardır devam eden anlaşmazlığın davası halen Yargıtay’da devam ediyor.