  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Ağustos 2019 14:31

Tosun Paşa filmi gerçek oldu

Samsun’un Kavak ve Ladik ilçelerinin sınır mahallelerinde yıllardır süren arazi davası, Kemal Sunal’ın ünlü Tosun Paşa filmini akıllara getirdi. Yıllardır mahkeme tarafından bir Kavak'a bir Ladik'e verilen 180 dönümlük alan, iki mahalle sakinlerini sürekli karşı karşıya getiriyor.

Tosun Paşa filmi gerçek oldu
A+ A-

Samsun'da Kavak ilçesine bağlı Saralan Mahallesi ile Ladik ilçesine bağlı Salur Mahallesi arasında yıllardır 'film gibi' bir arazi anlaşmazlığı yaşanıyor. 

İddiaya göre, iki ilçenin mahalle sakinlerini karşı karşıya getiren sınır arazisi, ilk olarak 1938 yılında Saralan Mahallesi sakinlerinin büyüklerine verildi. Daha sonraki yıllarda ise söz konusu arazi iki ilçe arasında gitti geldi.

2005 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun imzaladığı karar ile söz konusu arazi tekrar Saralan’ın bağlı olduğu Kavak ilçesine verildi.

2011 yılında ise karar mahkemece bozularak Ladik ilçesinin Salur Mahallesi’ne verildi. Yıllardır devam eden anlaşmazlığın davası halen Yargıtay’da devam ediyor. 

 

arazi kavgası , samsun , kavak , arazi davası , tosun paşa , ladik , kavak ilçesi , ladik ilçesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM