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Tren faciası davasının ertelenmesine Özgür Özel'den tepki

Tren faciası davasının ertelenmesine Özgür Özel'den tepki
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Çorlu tren faciası davasındaki 19'uncu duruşmada davanın ertelemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin 13 sanıklı davanın 19’uncu duruşması bugün Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Karar verilmesi beklenen duruşmada mahkeme heyeti, ara kararı açıklayarak davayı 25 Nisan tarihine erteledi.

ÖZEL'DEN ÇOK SERT TEPKİ!

CHP lideri sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çorlu Tren Katliamı davasını ailerle birlikte takip ettik.

Kararın seçimden sonraya kaçırılması rezil bir karardır. 25 Nisan günü ben yine Çorlu'da olacağım.

Biz ciğeri yanan ile o ciğerleri yakanlar karşı karşıyaysa ciğeri yanandan tarafız."

 "VİCDANSIZLIKTIR, KORKAKLIKTIR"

Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ailelerle birlikte açıklama mahkeme önünde açıklama yaptı. Özel'in açıklaması şu şekildeydi:

"Bu kazada hayatını kaybedenler, sakat kalanlar ve bu kazadan sonra ömürleri boyunca bu travmayı atlatamayacak olanlar nasıl ayağa kalktılar da buraya kadar geldi diye şaşacağınız analar, burada dimdik adalet arıyorlar. Bu kazada hayatını kaybeden, yakınlarını geri getirebilecekleri ya da 3 yaşında kolu kopan çocuğunun kolunu geri getirebileceği için gelmiyor buraya. Bundan sonra yaşanacak benzer bir faciaya engel olayım da ben yandım, başka analar yanmasın, başka evlatlar yanmasın, başka gencecik canlar toprağa düşmesin diye geliyorlar. Buradaki mücadeleyi acılı ailelerin yakarışları olarak duymayın. Bundan sonra hiçbir ana ağlamasın diye burada gelip duruyorlar, yürüyorlar. 19 duruşmadır burayı bırakmıyorlar. Bugün karar duruşması dendi. Aileler zaten buradaydılar. Geldik, duruşma salonu ağzına kadar doluydu. Normalde zaten bugün karar vermeyecek olsa bunu avukatlara söyler, ‘Şöyle bir engelim var. 2 ay sonraya erteleyeceğim’ der. Bu insanlara bu kadar zulmetmez. Köylerinden, evlerinden kalkıp yaşlı gözleriyle, bastonlarıyla, acılarıyla buraya gelip bu insanlara yoklamayı alıp ‘2 ay sonraya erteledim’ demek vicdansızlıktır, korkaklıktır."

Etiketler tren davası karar erteleme
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