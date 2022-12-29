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TTB Başkanı Fincancı'nın tahliye talebine ret

TTB Başkanı Fincancı'nın tahliye talebine ret
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Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Fincancı ve avukatları son savunmalarını tamamladı. Sanık avukatlarından Meriç Eyüboğlu, usuli taleplerinin bile gerekçesiz reddedildiğini belirterek, mahkemenin objektifliğini kaybettiğini söyledi.

Avukat Eyüboğlu, heyetin dosyadan el çekmesi gerektiğini belirterek, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, reddi talebini değerlendirmek üzere duruşmaya 20 dakika ara verdi.

REDDİ HAKİM TALEBİNE RET

Aranın ardından mahkeme heyeti, reddi hakim talebini süresinde yapılmadığı ve duruşmayı uzatmak amacı taşıdığı gerekçesiyle reddetti. Sanık avukatlarına, ret kararına karşı 7 gün içerisinde üst mahkemeye itiraz edebilecekleri ihtarında bulunuldu.

Sanık Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Ocak’a erteledi. Duruşma sonunda, duruşmayı izlemeye gelenler ‘Şebnem Hoca yalnız değildir’, ‘Hak hukuk adalet’ sloganları atarak ve alkışlarla adliyeden ayrıldı. 

Etiketler Şebnem Korur Fincancı hakaret tsk mehmetçik kimyasal silah
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