TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti

TÜGVA Üsküdar İlçe Temsilciliği olarak kullanılan taşınmazın tahliyesi için İBB’nin başlattığı işlemlere karşı dava açan TÜGVA, davayı kaybetti.

Türkiye Gençlik Vakfı, (TÜGVA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP yönetimindeyken bazı vakıf ve derneklere yaptığı tahsisleri durduran ve ortak hizmet protokollerini iptal eden yeni İBB yönetimine karşı açtığı tahliye davasını kaybetti.

Mahkeme, TÜGVA Üsküdar İlçe Temsilciliği olarak kullanılan Şehir Tiyatroları Kerem Yılmazer Sahnesi'nin binasındaki 1 konferans salonu ve 6 odanın tahliyesi davasında İBB'yi haklı buldu. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, işgalci olduğu tespit edilen TÜGVA'nın açtığı dava, son olarak İstanbul 4'üncü İdare Mahkemesi tarafından 24 Haziran 2022 tarihinde oybirliğiyle reddedildi.

İstanbul 4'üncü İdare Mahkemesi kararında, ilk mahkemenin davayı ret gerekçelerine dikkat çekerek Üsküdar Kaymakamlığı'nın 17 Ağustos 2021 tarihli tahliye işleminin yargı kararının uygulanması niteliğinde olduğunu vurguladı.

Anılan mahkeme kararı ile ortaya konulduğu üzere vakfın taşınmazda fuzuli işgalci olduğu anlaşıldığından tahliye işleminde hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi 24 Haziran 2022 tarihinde oybirliği ile vakfın açtığı davanın reddine karar verdi.

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