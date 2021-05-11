Tüketiciler Derneği'nden elektrik faturaları için ''keşke'' dedirten teklife destek

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, CHP tarafından TBMM'ye sunulan ve elektrik faturalarında büyük indirimin önünü açacak kanun teklifine tüm siyasi partilerin "destek vermesini" istedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Toplam 5 maddeden oluşan kanun teklifi ile KDV’nin indirilmesi ve vatandaşın elektrik faturalarındaki ek yüklerin hafifletilmesi amaçlanıyor.

CHP'li milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifini değerlendiren Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı ve Haber3.com yazarı Levent Küçük "Siyasi parti ayırımı olmaksızın, kanun teklifini tüm siyasi partilerin destekleyerek yasalaşmasını istiyoruz." dedi.

İşte Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ün konuyla ilgili yaptığı açıklama:

"Elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesini, TRT payının kaldırılmasını, kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedellerinin faturaya yansıtılmamasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

Elektrik faturalarında % 40-45 oranında indirime yol açarak, tüketicileri ekonomik anlamda olumlu etkileyecek bu düzenlemeleri olumlu buluyor, kanun teklifini destekliyoruz.

En önemli yaşam kaynağımız olan enerjinin, herkese sürekli ve en ucuz şekilde ulaştırılması temel öncelik olmalıdır.

Siyasi parti ayırımı olmaksızın, kanun teklifini tüm siyasi partilerin destekleyerek yasalaşmasını istiyoruz. Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur."





LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.