Tunceli'de düşen helikopter ''Kara Şahin'' çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter Tunceli'de görev uçuşu sırasında bugün saat 11.30'da telsiz teması kesildi. Helikopterde ilk bilgilere göre aralarında hakim ve polislerin de bulunduğu belirtildi.

Sikorsky UH-60 Black Hawk, Sikorsky firması tarafından üretilen askeri taşıma ve saldırı helikopteri olarak biliniyor.

PİLOTLAR TARAFINDAN TASARLANDI

ABD'nin Vietnam tecrübesinden yola çıkarak pilotlar tarafından tasarlanan Sikorsky helikopteri ilk uçuşunu 1970'lerde gerçekleştirdi. S-70 Sikorsky genel maksat helikopterleri; dört palli, iki motorlu, irtifa ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak yaklaşık 3500 kg. faydalı yük veya 18 tam teçhizatlı personel taşıma kapasiteli, azami üç saat havada kalabilen, gelişmiş seyrüsefer sistemleri ve kendini koruma sistemleri ile teçhiz edilmiş, ağırlıklı olarak askeri maksatlarla ve ayrıca yangınla mücadele, arama kurtarma, emniyet ve asayiş birimlerinin faaliyet alanları ile diğer sivil gereksinimleri karşılamak üzere yaygın olarak kullanılıyor.