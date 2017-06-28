Turistleri zehirleyeceklerdi ! Ele geçirildi

Marmaris'te, evinin bahçesindeki depoda jandarma tarafından yapılan aramada 16 ayrı çuvalda, bozulmuş toplam 560 kilo midye ele geçirilen 36 yaşındaki L.S. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen L.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na ekipleri, bugün öğle saatlerinde bozulmuş midye satışı yapılacağı belirledi.

Şehir merkezine 25 kilometre mesafedeki turistik Hisarönü Mahallesi'ne giden jandarma ekipleri. L.S.'ye ait eve opierasyon düzenledi. Evde suç unsuruna rastlamayan ekipler, ağır koku üzerine girdikleri evin arka bahçesindeki depoda her biri 35 kilogram ağırlığında 16 çuval dolusu büyük boy midye ele geçirdi. Midyelere el konulup, imha edilmek üzere Marmaris İlçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü'ne teslim edildi. Midyelerin yapılan incelemesinde sağlıksız koşullarda bekletildiği için bozulduğu tespit edildi. Midyeleri turistik Selimiye, Hisarönü, Orhaniye ve Söğüt mahallerinden bulunan restoran ile kafeteryalara tanesi bir liradan satmayı planladığı ileri sürülen L.S., hakkında tutanak tutulup, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. L.S.'ye Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hakkındaki idari soruşturma kapsamında 60 bin liraya kadar para cezası kesilebileceği bildirildi.