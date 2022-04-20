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Türk hackerler Kur'an-ı Kerim yırtanlara dersini verdi

Türk hackerler Kur'an-ı Kerim yırtanlara dersini verdi

Türk hacker’lar Kur’an-ı Kerim yakıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan siyasi partinin internet sitesini erişime kapattı.

Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs Partisi lideri Rasmus Paludan, İsveç’in başkenti Stockholm’ün Rinkeby Mahallesi’nde Kur’an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımlamıştı. Aşırı tepki çeken provokasyon sonrası Türk hackerlar harekete geçti.

Anka Neferler Tim, Stram Kurs Partisi’nin sitesini erişime kapattıklarını ve siteye 6 saattir erişim sağlanamadığını duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada “Anka Neferler Tim olarak; İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan aşağılık saldırıları lanetliyoruz! Olaylara sebep olan Stram Kurs Partisi’nin sitesi tarafımızca erişime kapatılmıştır. Siteye 6 saattir erişim sağlanamıyor” denildi.

İHA

Etiketler danimarka türk hacker
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