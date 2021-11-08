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Türk restorandan skandal tanıtım: Arap müşterilere...

Türk restorandan skandal tanıtım: Arap müşterilere...

İstanbul'da bazı işletmelerin, Arap müşterilerin ilgisini çekebilmek için yaptığı rezillikler kameralara yansıdı.

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir restoran, Arap müşterilerin dikkatini çekmek için paylaştığı video sosyal medyada tepki çekti. Videoda bir kişinin, Arap müşteriye elleriyle yemek yedirip ayran içtirdiği görülüyor.

"BU ŞEKİLDE TURİST ÇEKMEYE ÇALIŞAN REZİL İŞLETMELER VARMIŞ"
Gazeteci Melis Alphan videoya tepki göstererek "Kadın personelden, eli kolu tutan zengin herifleri elleriyle beslemesini isteyip videosunu çeken ve bu şekilde turist çekmeye çalışan rezil işletmeler varmış." dedi. 

Instagram'da bir hesap tarafından paylaşılan videoya yapılan Arapça yorumlar ise dikkat çekti. Video onbinlerce kişi tarafından beğenilirken, yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

Etiketler türk restoran arap
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