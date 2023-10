Turkcell’in ‘Hayal Ortağım’ uygulamasıyla Filmekimi bu yıl da engel tanımıyor

Turkcell, hayata dokunan teknolojileriyle Filmekimi’ni herkes için erişilebilir kılıyor. İKSV tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen ve sinemaseverlerin merakla beklediği Filmekimi 13 Ekim’de başlıyor. Herkes için ‘erişilebilir’ film keyfi sunan Filmekimi’nde, Turkcell’in hayata dokunan uygulaması Hayal Ortağım ile görme engelli festival tutkunları gösterimdeki 7 filmi kesintisiz ve keyifle takip edebilecek. Filmlerin sesli betimlemesi, operatör fark etmeksizin uygulama üzerinden görme engelli si

Festival takipçileri, Dört Kız Kardeş (Four Daughters), Vincent Ölmeli (Vincent Must Die), Öğretmenler Odası (The Teachers’ Lounge), Narsistle Aşk (Just The Two of Us), Çözümler Kitabı (The Book of Solutions), Bir Skandalın Peşinde (May December) ve Jeanne du Barry filmlerinin sesli betimlemesine uygulama üzerinden operatör fark etmeksizin, kolaylıkla ücretsiz olarak ulaşabilecek.

Kesintisiz film keyfi

Turkcell’in ücretsiz Hayal Ortağım’ı ile dünyada ilk defa bir mobil uygulama üzerinden sunulan sesli betimleme teknolojisi çevre, mekân, kişi ve objeye dair özellikleri, diyalogsuz sahneleri sesle aktarabiliyor. Altyazılı filmlerde altyazı seslendirmesi de gerçekleştiren teknoloji sayesinde görme engelliler, sinemada kesintisiz film keyfi yaşıyor. Uygulama içerisindeki bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan filmi takip edebilecek.

Hayal Ortağım uygulaması

Filmleri internet erişimi yeterli olan sinema salonlarında sesli betimlemeli izleyebilmek için sinema salonuna girmeden önce, izlemek istenilen filme ait betimlemeyi uygulama üzerinden cihaza indirmek ve film başladığında betimlemeyi oynatmak yeterli oluyor. Uygulamanın birkaç saniye sonra filmle senkron olmasıyla diyalogların olmadığı sahnelerdeki tüm görsel detay ve Türkçe altyazı seslendirmeler, kulaklık aracılığıyla dinleyicilere ulaştırılıyor.

Filmlerle ilgili detaylı bilgilere filmekimi.iksv.org web sitesinden, Hayal Ortağım uygulamasıyla desteklenen film ve seans detaylarına ise http://filmekimi.iksv.org/tr/filmekiminde-hayal-ortagim adresinden ulaşılabilir.