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  3. 25 Aralık 2018 14:18

Türkiye dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında geriledi

Birleşmiş Milletler'in bağımsız uzmanları tarafından gerçekleştirilen Dünyanın en mutlu ülkeleri listesi açıklandı. Son iki yıldır ilk 10'da yer alan ülkeler aynı kalırken, Türkiye 5 basamak geriledi.

Türkiye dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında geriledi
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Birleşmiş Milletler'in bağımsız uzmanları tarafından gerçekleştirilen Dünyanın en mutlu ülkeleri listesi açıklandı. Son iki yıldır ilk 10'da yer alan ülkeler aynı kalırken, Türkiye 5 basamak geriledi.

2018 Dünya Mutluluk Raporu'na göre Finlandiya bu yıl en mutlu ülke bayrağını Norveç'ten devralarak birinci sırada yer aldı. İkinci sırada yer alan Norveç'i Danimarka, İzlanda ve İsviçre takip etti.

Birleşmiş Milletler'in bağımsız uzmanları görevlendirdiği çalışma kapsamında hazırlanan rapor 156 ülkenin kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, ortalama yaşam süresi, sosyal yardım, özgürlük, güven ve refah gibi altı maddenin puanlamasına göre hazırlanıyor.

Uzmanlar verileri halka sosyal destek, kişisel özgürlükler, devlet içi yolsuzlukla ilgili sorular sorarak elde ediyor.

Bu yıl ilk kez göçün mutluluk üzerinde etkisinin de araştırıldığı raporda, göçmenlerin mutluluk seviyesinin ev sahibi halkla aynı olduğu vurgulandı.

Sputnik’in haberine göre; geçen yıl bir önceki yıla göre 9 basamak yükselerek 69'uncu olan Türkiye son raporda ise 5 sıra gerileyerek 156 ülke arasında 74'üncü sırada yer aldı.

Sıralamada 17 sıra yükselen Togo en çok basamak atlayan, 82'inci sıradan 102'ye düşen Venezuela ise mutluluk seviyesinde en çok gerileyen ülke oldu.

Listeye göre en mutsuz beş ülkenin çoğu Afrika'dan: Yemen, Tanzanya, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Burundi.

mutluluk , dünyanın en mutlu ülkeleri
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