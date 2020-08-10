Türkiye genelinde dev koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Koruma Eğitim Akademesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Soylu, “Yılbaşından bu yana 62'si üst düzey yönetici toplam 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.” dedi.

Soylu ayrıca, “Ege'de hala göçmen botu batırıyorlar ve üzerindeki 20-30 kişiyi ölume terk ediyorlar. Bu bir hayvanlıktır.” diye konuştu.

Bakan Soylu,"Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz." dedi.