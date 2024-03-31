Türkiye genelinde hangi parti yüzde kaç oy aldı? Yeniden Refah sürprizi!

Türkiye genelinde oy sayım işlemi devam ederken ilk sonuçlara göre partilerin oy oranları belli oldu.

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oy sayım işlemine geçildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından ilk sonuçlar belli oldu.

Saat 20.15 itibariyle sandıkların yüzde 24.75'i açılırken, oy sayım işlemi devem ediyor.

İlk sonuçlara göre seçimin en büyük sürprizi Yeniden Refah Partisi (YRP) oldu. YRP, ilk sonuçlara göre MHP ve İYİ Parti'den daha fazla oy aldı.

İşte Türkiye geneli partilerin oy oranları:



Açılan sandık oranı: %38



CHP : %38.82

AK Parti : %37.28

DEM Parti : %5.62

Yeniden Refah Partisi : %4.78

İYİ Parti : %3.15

MHP : %3.35



