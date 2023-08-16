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Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında: 11 derece birden yükseldi

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında: 11 derece birden yükseldi
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Meteoroloji'nin son hava raporuna göre sıcaklıklar birçok kentte mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Aşırı sıcaklar İç Anadolu ve Güneydoğu'da etkisini sürdürecek.

Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı. Sıcak hava dalgası, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini göstermeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının bazı bölgelerde mevsim normallerinin 11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde termometrelerin 40 dereceyi aşacağı tahmin edilirken 3 bölge için ise sağanak yağış uyarısı var.

MARMARA VE EGE İÇİN UYARI

Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde termometreler, bugün 40 dereceyi aşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Ağustos’a ilişkin paylaştığı hava durumu raporuna göre sıcaklıklar, Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6 ile 11 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgârın; Marmara’da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin’in kıyı, Kütahya’nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak’ın güney, Denizli’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Etiketler meteoroloji hava durumu sıcak hava
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