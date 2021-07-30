Türkiye yanarken THK'yı yöneten AK Partili isim düğünden çıktı

Türkiye'nin dört bir yanındaki orman yangınlarında Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme araçlarının neden kullanılmadığı tartışılırken kurumu yöneten AK Partili eski bakan düğünden çıktı.

Orman yangınlarıyla beraber en çok konuşulan konuların başında Türk Hava Kurumu'nun (THK) yangın söndürme araçlarının kullanılmaması geliyor. Bu durum tepkilere neden oluyor.

2019’dan bu yana kayyum yönetiminde olan Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları pilotları ile teknisyenlerini işten çıkardığı da ortaya çıkmıştı.

AK Partili eski Bakan Cenap Aşçı başkanlığındaki kayyum heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu tartışılırken, Cenap Aşçı'nın CNN Türk'te katıldığı bir programda sarf ettiği sözler tartışma yarattı.

Cenap Aşçı, "Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.