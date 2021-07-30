  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye yanarken THK'yı yöneten AK Partili isim düğünden çıktı

Türkiye yanarken THK'yı yöneten AK Partili isim düğünden çıktı

Türkiye'nin dört bir yanındaki orman yangınlarında Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme araçlarının neden kullanılmadığı tartışılırken kurumu yöneten AK Partili eski bakan düğünden çıktı.

Orman yangınlarıyla beraber en çok konuşulan konuların başında Türk Hava Kurumu'nun (THK) yangın söndürme araçlarının kullanılmaması geliyor. Bu durum tepkilere neden oluyor.

2019’dan bu yana kayyum yönetiminde olan Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları pilotları ile teknisyenlerini işten çıkardığı da ortaya çıkmıştı.

AK Partili eski Bakan Cenap Aşçı başkanlığındaki kayyum heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu tartışılırken, Cenap Aşçı'nın CNN Türk'te katıldığı bir programda sarf ettiği sözler tartışma yarattı.

Cenap Aşçı, "Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Etiketler cenap aşçı ak parti thk Türk hava kurumu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
7 ilde 21 noktada orman yangını devam ediyor
Güzel haberler geldi: 4 ilde orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Çavuşoğlu'na Yunanistan'dan geçmiş olsun telefonu
Meteoroloji'den alevlerin sardığı Ege ve Akdeniz için kötü haber
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Zonguldak’tan acı haber: 14 yaşındaki çocuk ırmakta boğuldu
Bodrum'da korku dolu anlar! Alevler otellere sıçradı
Sokak ortasında sevgilisini darp etmişti: Çağatay Akman'a uzaklaştırma şoku
Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi!
Marmaris'teki yangından acı haber: 1 vatandaşımızı kaybettik